In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) haben bisher unbekannte Täter Geld aus einer Spendenbox des Tierparks gestohlen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter hätten am Wochenende die Fensterscheibe zu einem Gebäude beschädigt und im Inneren die Spendenbox gewaltsam geöffnet.

Die Höhe des entwendeten Bargeldes sei bisher nicht bekannt, der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 1.000 Euro. Polizeibeamte hätten vor Ort zahlreiche Spuren gesichert. Weitere Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.