Besucherbergwerk F60 in Lichterfelde

Das Besucherbergwerk F60 in Lichterfeld (Elbe-Elster) ist am Montag in Naumburg mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz ausgzeichnet worden, es ist die bundesweit höchste Auszeichnung. Damit zählt es offiziell zu den wichtigsten Denkmälern Deutschlands.

Mit der F60 sei es gelungen, ein zur Verschrottung erklärtes technisches Großgerät zu einem touristischen Highlight umzubauen, heißt es in der Begründung.