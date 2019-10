Ein Taxifahrer hat eine Rentnerin in Guben (Spree-Neiße) vor einem sogenannten Enkeltrick bewahrt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Seniorin hatte dem Fahrer in seinem Taxi am Donnerstag davon berichtet, dass sie ihren Enkel dringend unterstützen müsse. Ein Unbekannter hatte die Frau angerufen und sie gebeten, Bargeld im fünfstelligen Bereich zu einem Schnellrestaurant nach Gubin in Polen zu bringen.