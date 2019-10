Nach drei Jahren Bauzeit geht am Montag der neue Verkehrsknoten direkt vor dem Cottbuser Hauptbahnhof in Betrieb. Bei einem Familienfest wird um 15 Uhr die erste Straßenbahn den neuen Bahnhofsvorplatz durchfahren. Das neue Verkehrszentrum soll nach Angaben des Unternehmens Cottbusverkehr [cottbusverkehr.de] optimale Bedingungen für An- und Abreise mit Straßenbahn oder Bus zum Hauptbahnhof schaffen.