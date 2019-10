Darum gibt es gerade so viele Marienkäfer und Wanzen

Käfer an Hauswänden

In Brandenburger Wohnungen und Hauswänden zeigen sich zum Herbstbeginn vermehrt Käfer - vor allem Marienkäfer und die Amerikanische Kiefernzapfenwanze. Viele Haus- und Gartenbesitzer sprechen schon von einer Plage. Schuld an den vielen Käfern ist die gute Futtersituation für die Tiere, sagt Insektenexperte Manfred Lehmann aus Groß Döbbern (Spree-Neiße) dem rbb.

Um eine Plage handelt es sich nicht, meint Lehmann. Aber er gibt zu, es sind viele Marienkäfer unterwegs. Vor allem die asiatischen Exemplare seien vermehrt zu beobachten, so der Experte. Im Gegensatz zu ihren europäischen Artgenossen mit sieben Punkten können diese nicht nur rot, sondern auch gelb und schwarz sein, mit bis zu 19 oder ganz ohne Punkte. Seit 2005 gibt es diese häufig in Deutschland.

"Das liegt daran, dass wir in diesem Jahr ein recht reichliches Blattlaus-Jahr hatten", sagt der Experte, "Reichlich zu fressen für Marienkäferarten und wer viel frisst, kann sich gut vermehren". Gefährlich sind die vielen Marienkäfer aber nicht. Der Haken an der Sache sei lediglich, dass die asiatischen Marienkäfer mehr und mehr die einheimischen Arten verdrängen. Schon jetzt würden diese mehr als 50 Prozent der Marienkäferpopulation in Mitteleuropa ausmachen.