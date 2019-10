Seit dem ersten September ist Artur Zuk der neue Pfarrer der katholischen Gemeinde in Guben (Spree-Neiße). Der Weg nach Guben führte den 46-Jährigen fast zurück in seine ursprüngliche Heimat. Zuk ist gebürtiger Pole, hat in Glogow sein Abitur abgelegt, in Breslau promoviert.

Seit 21 Jahren ist er in Deutschland. Er war in Bayern tätig, unter anderem als Pfarrer in Pappenheim und Eichstätt. Jetzt ist Artur Zuk in Guben, wo er von einer auch durch polnische Bürger erstarkten Gemeinde profitiert. Die Hälfte der 1.300 Katholiken in der Neißestadt kommt aus Polen.