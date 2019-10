Polizei sucht nach Raub in Guben nach Zeugen

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Guben (Spree-Neiße) sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter hatte am Freitag gegen 20 Uhr das Personal in einer Netto-Filiale mit einem Messer bedroht und dabei einen 20-jährigen Mitarbeiter leicht verletzt. Mit dem von ihm geforderten Geld sei der Täter schließlich geflohen.

Der Täter wird als 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank beschrieben. Er sei mit einer dunklen Jacke, blauen Jeans und einem Tuch in Tarnoptik bekleidet gewesen. Die Beute habe er in eine mitgeführte schwarze Umhängetasche gesteckt.

Hinweise auf den Täter werden in jeder Polizeidienststelle und im Internet entgegengenommen.