Unterstützt wird das Anliegen von der Industrie- und Handelskammer Cottbus. Deren Hauptgeschäftsführer Markus Tolle plädiert dafür, dass die Entscheidung in Cottbus getroffen werden könnte. Etwa durch einen Beirat, in dem auch Wirtschaftsvertreter von Unternehmen mitentscheiden könnten.



Die Präsidentenstelle in Cottbus soll nach der gescheiterten Wahl erneut ausgeschrieben werden. Seit September 2018 wird ein Nachfolger für Jörg Steinbach gesucht, der als Wirtschaftsminister in die Landespolitik gewechselt ist.