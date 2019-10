Mit viel Getöse sind am Freitag hungrige Rehe vom Friedhof in Burg (Spree-Neiße) von Jägern vertrieben worden. Am Montag wird ein toter Rehbock am Wegesrand in Burg gefunden. Ob er zu den Gejagten gehört, kann das Amt Burg nicht bestätigen. Drei Rehe bringen seit Monaten Friedhofsgänger in Burg zum Verzweifeln. Jetzt müssen Jäger ran. Von Anja Kabisch