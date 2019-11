In früherem Kaufhaus

Altdöbern (Oberspreewald-Lausitz) bekommt eine gläserne Baumkuchen-Manufaktur. Das ehemalige Landkaufhaus am Markt wird in den kommenden Monaten zu einem Café mit Schaumanufaktur umgebaut, teilt am Dienstag das Brandenburger Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) mitteilt.