Auch die Fassade in Richtung des neugestalteten Busbahnhofs soll modernisiert werden. Der neue Personentunnel soll mit modernen LED-Wänden ausgestattet werden. Bereits in zwei Jahren sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

So soll beispielsweise das Empfangsgebäude zu einem Einkaufsbahnhof umgebaut werden. Geplant sind Verweilzonen mit Handy- und Notebookladestationen, eine Neuordnung der Ladenflächen, zusätzliche Geschäfte, sowie eine moderne Bestuhlung in der Empfangshalle.

Bundesweit plant die Bahn 16 Bahnhöfe zu modernisieren. Am Freitag ist in Wolfsburg der erste eröffnet worden. "Ziel ist es, dass unsere Kunden sich gerne am Bahnhof aufhalten", so DB-Stations- und Servicevorstand Bernd Koch. Was gut ankomme könne in Zukunft an Bahnhöfen Standard werden.

In den kommenden zwei Jahren investiert die Bahn rund 17 Millionen Euro. Neben Cottbus und Wolfsburg sollen unter anderem die Stationen Bornholmer Straße und Südkreuz in Berlin oder auch die Bahnhöfe Sternschanze in Hamburg, Halle (Saale) und Münster profitieren.