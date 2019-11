Küchenchef Alexander Müller ist der beste Koch Brandenburgs, zumindest nach der Einschätzung des französischen Restaurantführers "Gault&Millau". Der 34-Jährige, der in einem Gourmetrestaurant in Burg (Spreewald) arbeitet, erhielt in der Experten-Bewertung 17 von 20 möglichen Punkten. Müller war bereits 2018 in dem Restaurantführer gelistet und konnte sich über 16 Punkte und das Prädikat "Junges Talent" freuen.