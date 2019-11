Ein Betrunkener hat am Mittwoch in Straupitz (Dahme-Spreewald) randaliert und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hätten Anwohner der Bahnhofstraße die Beamten gerufen, da sie von einem 33-Jährigen massiv bedroht worden sein sollen. Der Mann habe in volltrunkenem Zustand randaliert.

Neben mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen sei ihm auch eine Körperverletzung an einem Nachbarn vorgeworfen worden, der anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

Auch als die Polizei vor Ort war, habe der Mann den Anwohnern weiter gedroht und sei durch die Beamten fixiert worden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,14 Promille ergeben. Der 33-Jährige sei in Gewahrsam genommen worden.