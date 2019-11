Der Landkreis Elbe-Elster reagiert auf die Trockenheit in diesem und dem vergangenen Jahr und setzt nun den Spaten an. Viele Altbäume seien abgestorben, heißt es in einer Mitteilung. "Die Situation wird sich auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen." Der Landkreis pflanzt deshalb ab sofort als Ersatz knapp 250 neue Bäume. Als Erstes werden mehrere Kreisstraßen wiederbegrünt, unter anderem bei Freywalde, Gräfendorf und Ponnsdorf.