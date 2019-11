Urteilsverkündung in Cottbus

Am Cottbuser Landgericht ist am Montag ein Mann aus Lübben wegen Drogenbesitzes verurteilt worden. Die ihm ursprünglich vorgeworfenen Taten konnten dem Mann aber nicht nachgewiesen werden. Nun bekommt er eine Entschädigung.

Dem Lübbener wurde vorgeworfen, in sechs Fällen mit jeweils 300 Gramm Crystal Meth gehandelt zu haben. Da ihm das aber nicht nachgewiesen werden konnte, wurde der Angeklagte in diesem Punkt freigesprochen. Seine Aussagen seien widersprüchlich gewesen und auch technische Überwachungsmittel hätten nichts gebracht, so die Richter.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden hingegen größere Mengen Marihuana gefunden. Dafür wurde der Lübbener zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt. Bezahlen muss der Angeklagte die Strafe aber nicht. Weil er ein halbes Jahr zu Unrecht in Untersuchungshaft gesessen hatte, steht ihm eine Entschädigung zu. Auch nach Abzug der Geldstrafe erhält er deshalb rund 1.600 Euro.