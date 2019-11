Die Stadt Cottbus und die Diakonie Niederlausitz bieten wieder einen Kältenotdienst an. Das bedeutet, dass die Räume der Stadtmission nun auch an den Wochenenden geöffnet sind. Dort können sich Bedürftige aufwärmen, eine preiswerte Mahlzeit bekommen und ihre Kleidung waschen. Seit Anfang des Monats gibt es das Angebot. Täglich nutzen es bis zu 20 Bedürftige.

Das Gebäude der Stadtmission Cottbus in Bahnhofsnähe ist eher vernachlässigt. Doch im Inneren ist es gemütlich warm. Mit Grünpflanzen und Servietten hat jemand versucht, eine gemütlichere Atmosphäre zu zaubern und es riecht auch früh am Morgen bereits nach Essen. "Zum Frühstück gibt's Kaffee, Tee und einen kleinen Imbiss - also Toast mit Marmelade und so", erklärt Sozialarbeiter Thomas Prescher. Am Wochenende können die Klienten, wie die Bedürftigen hier genannt werden, ein Mittagessen bekommen.

Wer will, kann hier auch duschen und seine Sachen waschen lassen. Doch fast noch wichtiger ist vielen, die in die Stadtmission kommen, dass hier jemand ist, der zuhört. "Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum sie herkommen", sagt Prescher. "Sie wollen von ihrem Leben erzählen. Dass sie Schulden haben, dass die Wohnung gefährdet ist oder dass sie keine Wohnung haben."