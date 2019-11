Narren übernehmen die Macht in Brandenburg

Mit Musik und Tanz hat in Brandenburg am Montag die Karnevalssaison begonnen. Pünktlich um 11.11 Uhr stürmten Narren unter anderem in Cottbus, Potsdam, Eberswalde und Rheinsberg die Rathäuser und läuteten die sogenannte fünfte Jahreszeit ein. Der Rathaussturm bildet traditionell der Start der Karnevalssaison, die bis Aschermittwoch geht.