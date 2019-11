In einer Wohnung in Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) ist am Donnerstag nach einem Brand eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Einsatzkräfte am Vormittag wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. In der zweiten Etage des Hauses sei aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, der nach kurzer Zeit gelöscht worden sei.

In der Wohnung war anschließend eine Leiche gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um den Wohnungsmieter. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Umständen des Brandes dauern gegenwärtig noch an, so die Polizei.