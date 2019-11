Löschbrunnen in der Lieberoser Heide sind einsatzbereit

Die Löschbrunnen in der Lieberoser Heide sind fertiggestellt und können am Freitag übergeben werden. Das hat die Oberförsterei Lieberose mitgeteilt. Damit muss Löschwasser künftig nicht mehr kilometerweit zu möglichen Bränden in der Heide transportiert werden.

Die Brunnen seien an strategisch günstigen Orten gebohrt worden, heißt es von der Oberförsterei Lieberose. Dazu gehöre auch der ehemalige Schießplatz.