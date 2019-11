In Cottbus ist am Dienstag ein mutmaßlicher Einbrecher in einem Lichtschacht steckengeblieben. Wie die Polizei mitteilte, seien die Rettungskräfte am Morgen darüber informiert worden, dass ein 27-jähriger Mann in einen Lichtschacht in der Cottbuser Töpferstraße gefallen sei.

Laut Polizei habe der Mann bereits seit den frühen Morgenstunden in dieser "misslichen Lage" gesteckt, nach eigenen Angaben über vier Stunden. Der Mann wurde aus dem Schacht befreit, verletzt habe er sich nicht.

Die Polizeibeamten hätten aber zusätzlich einen Rucksack entdeckt, in dem sie einschlägiges Einbruchswerkzeug gefunden hätten. Dieses sei sichergestellt, Einbruchspuren hingegen nicht gefunden worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei der Mann wieder entlassen worden.