Der Prozess gegen den Schulleiter einer privaten Grundschule in Forst beginnt voraussichtlich im Februar. Dem 43-Jährigen wird Körperverletzung in 20 Fällen vorgeworfen. Nach Verzögerungen durch Terminabsprachen ist es bereits die zweite Prozessankündigung.

Der Prozess gegen den ehemaligen Schulleiter der Archimedes-Grundschule in Forst (Spree-Neiße) soll im Februar starten. Das teilte das Cottbuser Amtsgericht am Mittwoch mit. Dem Schulleiter wird Körperverletzung in 20 Fällen vorgeworfen. Sieben Kinder sollen betroffen sein. Dem 43-Jährigen werden über einen Zeitraum von 2015 bis 2017 Schläge an den Hinterkopf der Schüler, in Einzelfällen auch Tritte und Schläge in das Gesicht vorgeworfen.

Der Prozess sollte ursprünglich bereits im Februar dieses Jahres beginnen. Probleme bei der Terminabsprache mit der Verteidigung und den Nebenklägern hatten aber für Verzögerungen gesorgt.