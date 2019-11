Seit dem 1. November ist der Senftenberger See für Sanierungsarbeiten wieder komplett gesperrt. Es fahren keine Schiffe mehr und auch die Ufer dürfen nicht mehr betreten werden. Der Bergbausanierer LMBV führt in den kommenden Monaten Sicherungsarbeiten unter Wasser durch, als Folge der Inselrutschung im Herbst 2018.

Eine Spezialfirma rückt mit bis zu vier Schwimmbaggern an, "um Unterwasserböschungen durch Profilierungsarbeiten zu sichern", sagt LMBV-Sprecher Uwe Steinhuber. So werden tiefere Bereiche an der Insel abgestützt, indem Material an einer Stelle des Sees angesaugt und an der Insel abgelagert wird.

Bis Ende März sollen die Arbeiten durchgeführt werden. Mit Saisonbeginn im April sollen sie dann ersteinmal wieder ruhen, bis sie im kommenden Herbst wieder aufgenommen werden. Es wird damit gerechnet, dass die Sanierung rund zehn Jahre dauert.