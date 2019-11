Jede Menge weißer Schaum ist zurzeit an den Wehranlagen der Spree zu beobachten, zum Beispiel in Cottbus und Lübben. Nach Angaben der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald ist es ein Phänomen, das im Frühjahr und besonders im Herbst auftritt. Gefährlich sei es aber nicht.

Laut der Wasserbehörde wird die Schaumbildung in der Regel nicht durch Einleiten von Waschmitteln oder Tensiden verursacht. Stattdessen handelt es sich um eiweißhaltige Stoffe, die durch das Absterben von Algen entstehen und dann aufschäumen. "Der Laie kann sich das so vorstellen, dass die Algen und ihre Eiweißstoffe durch den Absturz an den Überfällen der Wehranlagen zerschlagen werden und dabei Schaum entsteht, ähnlich wie Eischnee beim Schlagen von Eiklar", sagte Helge Albert von der Unteren Wasserbehörde. Die klebrigen Schaumberge treiben dann den Fluss entlang und riechen unangenehm faulig.

In den vergangenen Tagen wurden die Stoffe verstärkt freigesetzt. Gründe sind der Wetterumschwung und die geringe Fließgeschwindigkeit der Spree, so die Behörde. "Die derzeit beobachtbare Schaumbildung sollte also in einigen Tagen wieder nachlassen."