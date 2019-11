West-Nil-Virus in Cottbus und Spree-Neiße nachgewiesen

Tierseuche in Brandenburg

In Cottbus und im Spree-Neiße-Kreis ist das West-Nil-Virus nachgewiesen worden. Das teilte der Landkreis am Montag mit. Derzeit seien vier gemeldete und amtlich bestätigte Fälle bekannt, heißt es in einer Mitteilung.