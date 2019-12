In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Ogrosen rund 250 Kilogramm Käse gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Diebstahl am frühen Morgen festgestellt worden. Es habe keine offensichtlichen Einbruchspuren gegeben. Das Diebesgut habe einen Wert von rund 3.000 Euro.

Auf Nachfrage des rbb gab das betroffene Gut Ogrosen an, dass der Käse aus dem Lager der Hofkäserei entwendet wurde. Es handele sich um verschiedene Käsesorten. Demnach seien über 60 Laibe gestohlen worden. Ein Laib wiegt drei bis vier Kilo.