In Massen (Landkreis Elbe-Elster) hat sich am Donnerstag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei ein 58-jähriger Mitarbeiter eines Logistikunternehmens auf dem Firmengelände von einem Radlader erfasst worden und noch vor Ort verstorben.

Die genauen Umstände des Unfalls sind zur Zeit noch unklar. Die Ermittlungen zum Hergang führt die Kriminalpolizei in Abstimmung mit dem Amt für Arbeitsschutz.