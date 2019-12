Seit einem halben Jahr gibt es in der Cottbuser Innenstadt ein Sicherheitszentrum, betrieben von Polizei und Ordnungsamt. Seither wurde es rund 800 Mal als Anlaufstelle von Cottbuser Bürgern genutzt, hieß es am Freitag in einer ersten Bilanz. Laut Ordnungsamt erfüllt es daamit seinen Zweck.



Eröffnet wurde das Sicherheitszentrum als Reaktion auf mehrere, teils gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Cottbusern und Ausländern. In erster Linie sollte es das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken.