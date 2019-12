Nachdem Anfang Dezember bereits in Polen ein Zaun zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest aufgestellt worden ist, will nun auch das Land Brandenburg einen Zaun entlang der Neiße und der Oder aufstellen lassen. Das teilte das Brandenburgische Verbraucherschutzministerium am Dienstag mit.

Derzeit ist noch kein Fall der Schweinepest in Deutschland bekannt. Nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts in Greifswald befindet sich die Seuche in Westpolen aber in einer Phase des maximalen Wachstums. Nur noch knapp 40 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt waren vor wenigen Wochen infizierte Schweinekadaver gefunden worden. In Polen wird daher bereits die Armee zur Unterstützung eingesetzt.

Die Schweinepest ist für Wild- und Hausschweine meist tödlich. Für den Menschen ist sie hingegen ungefährlich.