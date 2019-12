Die Bundespolizei hat am Montag in der Nähe des Grenzübergangs Forst (Spree-Neiße) eine mutmaßliche Schleusung von elf Menschen aufgedeckt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hätten Beamte einen Transporter der Autobahn 15 kontrolliert.

In dem Fahrzeug befanden sich demnach neben dem Fahrer acht afghanische, zwei eritreische und ein vietnamesicher Staatsangehöriger, so die Bundespolizei. Die elf Mitreisenden hätten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen können. Gegen sie wurden Verfahren wegen des Verdachts der illegalen Einreise und wegen unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

Der mutmaßliche Schleuser wurde laut Polizei vorläufig festgenommen. Bei dem 39-jährigen Mann handele es sich um einen slowakischen Staatsbürger. Gegen ihn sei ein "Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern" eingeleitet worden. Er befinde sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß, hieß es.