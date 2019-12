Unbekannte treten in Bankfiliale auf zwei Obdachlose ein

Polizeieinsatz in Cottbus

Zwei Unbekannte sind in Cottbus auf zwei obdachlose Männer losgegangen. Zwei Täter hätten auf die beiden Männer in der Filiale einer Bank eingetreten und mit Fäusten auf sie eingeschlagen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Zeugen hätten den Übergriff am späten Freitagabend durch die Scheibe der Filiale gesehen. Die Obdachlosen hätten dabei bereits am Boden gelegen. Ein Opfer erlitt nach Angaben der Beamten eine Platzwunde am Kopf. Als die Täter bemerkten, dass sie beobachtet wurden, seien sie geflüchtet. Die Polizei sucht weitere Zeugen.