Ein Toter nach Bränden in Spree-Neiße

Zu gleich zwei Großbränden musste die Feuerwehr am Mittwochmorgen im Spree-Neiße-Kreis ausrücken. In einem Einfamilienhaus in Friedrichshain war ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Vermutlich handelt es sich um den Besitzer des Hauses.

Zudem sind bei einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kolkwitzer Ortsteil Babow eine Halle mit Traktoren und ein benachbartes Schlachthaus abgebrannt.

Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar.