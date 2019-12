In Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) ist am Donnerstag ein mutmaßlicher Einbrecher bei der Flucht vermutlich von einem Dach gestürzt. Laut Polizei hatten Anwohner den Mann beobachtet: Er sei gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen und im Anschluss über das Dach des Hauses geflohen.

Bei der Flucht sei der 20-jährige Mann gestürzt und vermutlich vom Dach gefallen. Als er selbstständig ein Krankenhaus aufsuchte, um seine Verletzungen behandeln zu lassen, hätten Polizeibeamte bereits auf den Mann gewartet. Am Ort des Geschehens seien Spuren gesichert worden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.