Richard bei Berlin Mittwoch, 18.12.2019 | 14:49 Uhr

Ich habe die Reportage des RBB zu diesem Thema am letzten Samstag gesehen. Ich bin ja, was den OSTSEE angeht, ein Optimist. Aber die erstaunlich sachliche Reportage läßt mich dann doch so ein bischen ins Zweifeln kommen, ob das alles so wird, wie es geplant ist oder ob die Kritiker Recht behalten sollten. Als Laie frage ich mich schon, ob der relativ flache Pegelstand des zukünftigen Sees gepaart mit einer riesigen Fläche nicht doch zu erheblichen Verdunstungen und zu einer hohen Wassertemperatur incl. Blaualgenwachstum führen könnte. Auch das knappe Spreewasser könnte dazu führen, dass das saure Grundwasser die Oberhand gewinnt, erfährt man in der Reportage. Ich hoffe sehr, dass alles zum Guten gelingt für die Region und die Macher des OSTSEE. (m.M.: "OSTSEE" ist ein dämlicher Name)