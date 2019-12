Zehn Halte am Tag

Die Bahn hat am Montag eine neue Fernverkehrslinie zwischen Rostock und Dresden in Betrieb genommen. Von der neuen Verbindung profitieren auch die Orte Elsterwerda und Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster).

Der neue Brandenburger Verkehrsminister Guido Beermann hat den ersten Zug am Montagmorgen feierlich begrüßt. In Doberlug-Kirchhain soll der IC sechs Mal, in Elsterwerda zehn Mal täglich halten. Elsterwerda erhält damit erstmals einen Fernverkehrsanschluss.

Ab März sollen die Züge laut Bahn im Zwei-Stundentakt fahren. Sie sollen mit W-Lan, Bordgastronomie und ausreichend Platz für Gepäck und Fahrräder ausgestattet sein.