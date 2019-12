Stinkender Käse hat in Mahdel (Landkreis Elbe-Elster) am Montag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, seien die Beamten am Nachmittag von einem Bürger über ein seltsames Päckchen informiert worden. Zusätzlich zu einer getätigten Bestellung sei ein weiteres Paket zu ihm nach Mahdel geliefert worden, allerdings mit einer falschen Adresse.

Aus dem Paket sei Gestank hervorgedrungen, sodass sich der Empfänger um den Inhalt gesorgt habe und die Polizei verständigte. Beim Öffnen des Päckchens habe sich herausgestellt, dass sich darin ungekühlter Käse befand, "von dem außer dem sehr unangenehmen Geruch keine weiteren Gefahren ausgingen", wie es heißt.

Die Bestellung sei falsch adressiert worden und musste schließlich entsorgt werden.