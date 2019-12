Auf der Autobahn 13 ist ein junges Paar offenbar beim Geschlechtsverkehr von der Polizei erwischt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei das Paar am Dienstagabend entdeckt worden. Die Beamten hätten überprüfen wollen, inwiefern bei einem in einer Nothaltebucht befindlichen Fahrzeug ein Notfall vorliege. Auf den Vordersitzen des mit Warnblinkern abgestellten PKW hätten die Polizisten aber keinen Ansprechpartner vorgefunden.

Das junge Pärchen habe sich stattdessen auf dem Rücksitz befunden und die Beamten "in ihrer hektischen Betriebssamkeit samt nackter Tatsachen", wie es im Bericht heißt, zunächst nicht bemerkt. Die Polizisten hätten erklärt, wozu eine Nothaltebucht tatsächlich bestimmt sei. "Mit hochroten Köpfen" hätte das Paar dies zur Kenntnis genommen und sei zum nächstgelegenen Parkplatz gefahren.

Die Polizisten hätten es bei der Belehrung belassen, da es auch für sie eine nicht alltägliche Situation gewesen sei und, wie es hieß, eine Gefahr mit Worten abgewehrt werden konnte.