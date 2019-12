Am vermeintlichen Tattag soll der Angeklagte der Frau abermals im Eingangsbereich zu ihrem Wohnhaus aufgelauert und mit einem Messer in ihre Richtung gestochen haben. Der Stich soll durch den neuen Freund seiner Ex-Frau abgewehrt worden sein. Bei diesem Angriff wurden laut Anklageschrift die Frau und ihr Freund verletzt.

Am Mittwoch räumte der Angeklagte die Tat ein. Auch, dass er mehrfach gegen das Kontaktverbot verstoßen hatte, gab der 42-Jährige zu. So habe er ihr Handynachrichten geschickt und sie auch direkt angesprochen. Mit dem Messer, das er als Feuerwehrmann auch sonst bei sich führe, habe er aber niemanden töten oder verletzen wollen. Ihm tue der Vorfall leid, insbesondere weil die gemeinsamen Kinder alles mit angesehen hätten. Zudem sei er bei der Tat betrunken gewesen.



Als Motiv gab der Mann an, sich von seiner Ex-Frau betrogen gefühlt zu haben. Beide hätten sich im Urlaub kennengelernt, er sei daraufhin von weit her zum Opfer gezogen und sie hätten ein Haus gebaut. Kurz nachdem es fertig war, sei er rausgeworfen worden, gab der Mann an. Da er nicht im Grundbuch stehe, sei bei ihm der Eindruck entstanden, seiner Ex-Frau gehöre alles und ihm nichts. Als er schließlich gesehen habe, dass der neue Freund seiner Ex-Frau ein Feuerwehrkamerad gewesen sei, sei die Tat geschehen.

Bestätigen sich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, droht dem 42-Jährigen eine mehrjährige Haftstrafe. Das Urteil im Prozess wird im Februar erwartet.