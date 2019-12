Prozess in Cottbus

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ist ein 52-Jähriger am Mittwoch vom Landgericht Cottbus zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann hatte im April in Straupitz auf ein vorbeifahrendes Auto geschossen. Der Fahrer des Autos wurde dabei leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Schlussvortrag vier Jahre Gefängnis gefordert, die Verteidigung plädierte für zwei Jahre und sechs Monate.

Der Angeklagte fühlte sich laut Gericht ständig verfolgt. Er habe sich bei einer Autofahrt von einem Vorausfahrenden provoziert gefühlt, verfolgte diesen und habe aus zehn Metern auf ihn geschossen. Bereits im September war die volle Schuldfähigkeit des Angeklagten festgestellt worden.

Mit dem Schuss habe der 52-Jährige den Tod des Autofahrers in Kauf genommen, so das Gericht. Das Geschoss hatte die Hecktür des Wagens durchschlagen und war im Fahrersitz stecken geblieben. Der Fahrer erlitt dadurch ein Hämatom und verletzte sich am Brustkorb. Der Schütze habe sich anschließend nicht um das Opfer gekümmert.



Als strafmildernd sah das Gericht die Straffreiheit des Angeklagten, sein umfassendes Geständnis und eine Entschuldigung beim Opfer an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.