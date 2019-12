Universität in Cottbus-Senftenberg

Die Studierendenzahl der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg ist zum aktuellen Wintersemester leicht zurückgegangen. Derzeit sind rund 7.000 Studierende an der BTU eingeschrieben, vor einem Jahr waren es 7.200.

Der Anteil ausländischer Studierender liege derzeit bei etwa 30 Prozent, so Hipp. Sie freue sich, dass die internationalen Angebote ihrer Universität einen solchen Zuspruch erfahren.

"Es ist ein allgemeiner Trend, es gibt eine aktuelle Studie, die zeigt, dass es insgesamt weniger deutsche Studierende gibt in ganz Deutschland", erklärt Hipp. Als Grund gibt sie rückläufige Geburtenzahlen an. Viele Hochschulen hätten daher die Internationalisierung für sich entdeckt. Die BTU mache dies bereits seit vielen Jahren, so Hipp.