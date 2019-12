Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Jänschwalde(Spree-Neiße) soll der Tatverdächtige noch am Montag vernommen werden. Dann wird sich entscheiden, ob der 64-Jährige einem Haftrichter vorgeführt wird. Das sagte Petra Hertwig, Sprecherin der Cottbuser Staatsanwaltschaft.

Der Mann hatte angegeben, in der Nacht zu Montag in Jänschwalde einen Schwerverletzten gefunden zu haben. Ein Notarzt konnte laut Polizei dessen Leben trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche nicht retten. Mittlerweile ist die Identität des Toten geklärt. Es handelt sich nach Aussage der Staatsanwaltschaft um einen 89-Jährigen.

Wegen der Spuren an der Leiche sowie im Heizungskeller, in dem er aufgefunden wurde, bestünden erhebliche Zweifel an den Darstellungen des 64-Jährigen. Er werde verdächtigt, den älteren Mann getötet zu haben. Der mutmaßliche Täter wurde in Gewahrsam genommen. Er war alkoholisiert und deshalb zunächst nicht vernehmungsfähig.