Telefonbetrug in Südbrandenburg

Die Polizei warnt aktuell wiederholt vor Betrugsmaschen am Telefon. Allein in Südbrandenburg habe es in dieser Woche 29 gemeldete Betrugsversuche gegeben. Die Anrufer hatten sich dabei unter anderem als Familienmitglieder oder als Polizeibeamte ausgegeben. In einem Fall habe eine Frau aus Senftenberg viel Geld verloren.

Die 83-jährige Senftenbergerin hat laut Polizei mehrere Anrufe von einem Unbekannten erhalten, der vorgab einen Unfall gehabt zu haben. Zur Regulierung des Schadens sei eine hohe Geldsumme nötig gewesen, die die Rentnerin an eine ihr unbekannte Frau übergeben habe. Zudem wurde von ihr verlangt auch Schmuck an einen angeblichen Anwalt zu übergeben, was sie ebenfalls tat.

Nicht erfolgreich war hingegen ein Betrugsversuch in Guben. Dort wollte eine angebliche Nichte am Donnerstag 28.000 Euro von einem 68-Jährigen erbeuten. Dieser wandte sich an seine echten Verwandten, weshalb der Schwindel aufflog.



Bei den Betrugsversuchen hätten sich insgesamt 20 Mal Anrufer als Polizisten ausgegeben, drei Mal seien falsche Enkel am Apparat gewesen und fünf Mal seien für Gegenleistungen Gewinne versprochen worden, die es nicht gegeben habe, heißt es von der Polizei. Im Fall der Senftenbergerin habe sich der Freund einer Enkelin bei der 83-Jährigen gemeldet.