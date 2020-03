Die Afrikanische Schweinepest (ASP) rückt näher an Brandenburg und Sachsen heran. Zehn Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt wurde im Süden der polnischen Region Zarski ein infizierter Wildschweinkadaver gefunden, wie das Verbraucherschutzministerium Brandenburg am Freitag mitteilte. Details waren zunächst nicht bekannt. Zuletzt hatte es Ende Januar in Westpolen einen Fall nur zwölf Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt gegeben.