Zahlreiche Anrufe in Geschäften

In der Lausitz gab es am Dienstag dutzende Anrufe in Lebensmittelgeschäften, Baumärkten und Apotheken. Besorgte Bürger wollten wissen, ob wegen der Ausbreitung des Coronavirus Schließungen dieser Geschäfte bevorstehen. Vorerst ist diese Sorge jedoch unbegründet.