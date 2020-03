Freispruch in Prozess wegen rassistischen Übergriffs

Am Cottbuser Amtsgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen einen Mann aus Lübbenau, der 2016 einen damals 18-Jährigen aus rassistischen Motiven angegriffen und verletzt haben soll, mit einem Freispruch beendet worden. Die Tat soll sich am Badesee im Cottbuser Stadtteil Branitz zugetragen haben.

Laut der Opferperspektive des Landes Brandenburg soll es aus einer Gruppe heraus zu rassistischen Beleidigungen gekommen sein. Mehrere Vermummte sollen das Opfer schließlich zusammengeschlagen haben. Durch Schläge und Tritte habe sich der damals 18-Jährige ein Schädel-Hirn-Trauma und Prellungen am ganzen Körper zugezogen.