Ein undichter Zugwaggon hat in Senftenberg am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Leitstelle Lausitz auf Nachfrage des rbb mitteilte, sei aus einem Tankwaggon am Güterbahnhof Ethanol ausgetreten.

Die Chemikalie ist leicht entzündlich und kann explodieren. Ethanol wird unter anderem zur Herstellung von Desinfektionsmitteln genutzt.