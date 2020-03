Mietwagen kracht in Cottbus in Hauswand

In Cottbus ist in der Nacht zu Freitag ein Mietwagen in eine Hauswand geprallt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 00:30 Uhr in der Straße der Jugend.

Am Steuer des Wagens saß ein 21-Jähriger, der durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde bei dem 21-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen und deshalb eine Blutprobe angeordnet. Zudem sei der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen.

Das Mietfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Wagen auf 6.000 Euro.