Eine Frau und ihr ehemaliger Lebensgefährte sollen monatelang die Tochter der Frau versteckt und missbraucht haben. Zehn Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft für den Hauptangeklagten. Dieser verteidigt sich selbst - und plädiert auf Freispruch.



Im Prozess gegen eine 53-Jährige und ihren Ex-Lebensgefährten wegen sexuellen Missbrauchs der Tochter hat der Angeklagte am Montag für einen Freispruch plädiert. Der 48-Jährige hat seine Verteidigung in dem Prozess am Landgericht Cottbus selbst übernommen.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine zehnjährige Haftstrafe gefordert. Am Dienstag soll in dem Prozess das Urteil fallen.