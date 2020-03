Gefährliche Post in Cottbuser Briefkästen

Die Polizei in Südbrandenburg warnt vor einer neuen Betrugsmasche. In einigen Cottbuser Briefkästen landeten am Donnerstag auffällige Postkarten mit einer Handynummer und einer Pin. Dahinter steckt offenbar eine Betrugsmasche, um Geld zu ergaunern.