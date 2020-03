Wegen eines Einbruchs in das Umspannwerk zwischen Hartmannsdorf und Horst (Elbe-Elster) ist die Polizei in der Nacht zu Freitag alarmiert worden. Zunächst unbekannte Täter hatten sich Polizeiangaben zufolge gewaltsam Zugang zum Grundstück und in eine Lagerhalle verschafft. Sie stahlen Werkzeuge, Baumaschinen und Kabel mit einem Wert in fünfstelliger Höhe.

Am Tatort konnten umfangreiche Spuren und andere Beweise gesichert werden, so dass der Verdacht relativ schnell auf einen 32-Jährigen aus Sachsen-Anhalt fiel.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte noch in den Nachtstunden eine Durchsuchung bei dem polizeibekannten Mann. Auf seinem Grundstück nahe Jessen wurde das Diebesgut gefunden und beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.