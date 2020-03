Extrem niedrige Benzinpreise in der Lausitz

Die Preise für Benzin und Diesel haben in der Lausitz historische Tiefstände erreicht. Der Liter Diesel kostete am Montagmorgen an vielen Tankstellen nur 1,10 Euro. Für E5-Benzin müssen Autofahrer aktuell nur knapp über 1,20 Euro bezahlen.

Weil durch das Coronavirus große Teile der Wirtschaft in China nahezu lahmliegen, ist derzeit extrem viel Öl auf dem Weltmarkt. Das führt zu niedrigen Sprit- und Heizölpreisen.